A Foggia la tappa conclusiva della ‘Granfondo ciclistica dei Trapiantati’
Quinta e ultima tappa a Foggia, il 3 ottobre per ‘Granfondo ciclistica dei Trapiantati’, manifestazione sportiva non competitiva che celebra il dono della vita, i cui protagonisti sono i trapiantati d’organo. ASL Foggia sostiene la pedalata che unisce sport e solidarietà, cuore e scienza, per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: foggia - tappa
Noemi in concerto a Foggia: il suo ‘Nostalgia Summer Tour’ fa tappa in via Zara
Mònde 2025, il cinema che cammina fa tappa a Foggia: i nomi degli ospiti
A Foggia fa tappa l'ottava edizione di ‘Mònde, Festa del Cinema sui Cammini’
FESTA DE L’UNITÀ Decaro ha scelto Foggia come prima tappa ufficiale da candidato presidente della Regione Puglia. #lattacco #foggia #festadelunità #partitodemocratico - facebook.com Vai su Facebook
? Il Museo di Storia naturale di Foggia ospiterà la quinta tappa del progetto “CyberAware: Inclusione e Sicurezza Digitale per Tutti”, promosso dalla Regione Puglia, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica e con il - X Vai su X