A Firenze scoperto il falsario delle multe

E' andata male per il truffatore che a Firenze seminava panico e multe false anche di giorno. Quando le volanti della polizia lo hanno intercettato (su segnalazione di un passante che aveva notato il suo atteggiamento sospetto e impacciato nel distribuire contravvenzioni) aveva ben 142 verbali contraffatti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Firenze scoperto il falsario delle multe

