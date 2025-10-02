A Festa Unità tedesca focus Ue e sintonia con Foti

Roma, 2 ott. (askanews) – Il debutto “ufficiale” del nuovo Ambasciatore tedesco in Italia, Thomas Bagger, è avvenuto stasera al tradizionale ricevimento di Villa Almone, sua residenza a Roma, per il Giorno dell’Unità Tedesca, con il quale si celebrano i 35 anni della Riunificazione delle due Germanie. Tra gli ospiti di punta della serata con un “forte focus europeo”, ci sono il ministro aggiunto per l’Europa al ministero degli Esteri, Gunther Krichbaum, e il suo omologo italiano, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. Ma non solo: a Villa Almone, nonostante il traffico e la temperatura “quasi tedesca”, sono intervenuti l’ex commissario Ue Paolo Gentiloni, Pasquale D’Ascola, primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Mulè (FI), Giangiacomo Calovini (Fdi), Marco Osnato (Fdi), Maria Elena Boschi (IV), Pier Carlo Padoan, Claudio Lotito (FI), Elena Bonetti (Azione), Alessandro Cattaneo (FI) Luigi Marattin (Partito Liberal-democratico), Julia Unterberger (Svp) e l’elegantissima contessa Marisela Federici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it