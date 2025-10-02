A fari spenti in auto donna bloccata dai carabinieri

Non è dato sapere quali fossero le sue intenzioni, ma certamente l'intervento dell'Arma le ha rovinato i programmi. La sua condotta le ha causato un mare di guai con la giustizia. Quando le è stato imposto l'alt, la conducente non ha opposto alcuna resistenza. I carabinieri del Radiomobile della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: fari - spenti

Sampdoria, Donati si presenta: “Partiamo a fari spenti ma per fare grandi cose”

Calciomercato Inter, si lavora a fari spenti su Leoni: il Parma ora apre alla cessione con contropartita! Le mosse di Ausilio

Napoli, a fari spenti investe due ragazzi in scooter e scappa: 27enne incastrato dalle telecamere

Come spesso capita il #Verona parte a fari spenti per poi sorprendere. Ci sta riuscendo anche in questo inizio di campionato e per Cecchi i complimenti sono tutti per il ds gialloblu. #Cecchi: «Possiamo fare un applauso clamoroso a #Sogliano e al mond Vai su Facebook

?#Milan, un difensore per Gennaio: oltre il campo si lavora a fari spenti anche sul mercato Ecco cosa servirebbe - X Vai su X

Auto sospetta gira a fari spenti e con la targa falsa. L'inseguimento e l'incidente, a bordo biciclette rubate. Si cercano i proprietari - Durante un servizio di controllo nella notte tra il 3 e 4 giugno, gli agenti della Squadra volante della Questura di Pordenone hanno intercettato un'auto sospetta che circolava senza luci ... Segnala ilgazzettino.it

Cinese in autostrada a fari spenti sulla A4, nel baule 200 mila euro in contanti - Nei guai una 37enne di origini cinesi, di casa a Vicenza, fermata dalla Polizia stradale di Brescia lungo la A4: non aveva i fari accesi. Scrive msn.com