A Dubai torna lo spettacolo di suoni luci e coreografie della fontana del Burj Khalifa

L'iconica fontana di Dubai è tornata in vita con spettacolari giochi d'acqua e luci sincronizzati a ritmo di musica. Il ritorno della fontana segue cinque mesi della prima fase di ristrutturazione dei getti d'acqua, con l'introduzione di nuovi effetti luminosi. Durante lo spettacolo, il livello dell'acqua raggiunge i 140 metri di altezza, in sintonia con celebri canzoni straniere e arabe. Uno spettacolo d'acqua con effetti luminosi danza al ritmo della musica. Situata sul lago artificiale Burj Khalifa, tra il grattacielo più alto del mondo e il Dubai Mall, la fontana è da tempo una delle attrazioni più popolari per i milioni di visitatori che ogni anno visitano Dubai. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Dubai torna lo spettacolo di suoni, luci e coreografie della fontana del Burj Khalifa

