A Cividale il Rualis Music Festival con Orietta Berti

Una manifestazione di musica e spettacolo accenderà il Parco di Rualis Cividale del Friuli. Un festival a ingresso gratuito con food village e ospiti speciali.  Un’esperienza che unisce natura, cultura e territorio.Venerdì 3 e sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 18, il Rualis Music Festival. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

