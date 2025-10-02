A Cividale il Rualis Music Festival con Orietta Berti
Una manifestazione di musica e spettacolo accenderà il Parco di Rualis Cividale del Friuli. Un festival a ingresso gratuito con food village e ospiti speciali. Un’esperienza che unisce natura, cultura e territorio.Venerdì 3 e sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 18, il Rualis Music Festival. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: cividale - rualis
SAB. 4 OTTOBRE – CONCERTO ORIETTA BERTI – RUALIS MUSIC FESTIVAL – CIVIDALE: Una serata indimenticabile al Rualis Music Festival: il Parco di Rualis di Cividale del Friuli diventa il palcoscenico della grande musica con il concerto di ORIETTA BE
