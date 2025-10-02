A che ora Partizan Belgrado-Olimpia Milano oggi Eurole basket 2026 | orario canale tv streaming
A circa 48 ore dal successo contro la Stella Rossa, l’ Olimpia Milano rimane a Belgrado (Serbia) per affrontare oggi giovedì 2 ottobre alle ore 20:30 il Partizan nella seconda giornata dell’ Eurolega di basket 2026. I meneghini hanno iniziato il cammino europeo col piede giusto battendo la compagine balcanica biancorossa per 82-92 grazie a 21 punti di uno scatenato Zach LeDay e i 13 di un sempre efficace Shavon Shields – buono anche l’apporto di Marko Guduric (10 punti ), con Nico Mannion che ha sfiorato la doppia cifra mettendo a referto 9 punti facendo sentire meno l’assenza di Lorenzo Brown rimasto a Milano per un lieve affaticamento muscolare. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: partizan - belgrado
Hibernian-Partizan Belgrado (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pallacanestro, Trofeo Lovari al profumo di Eurolega: Libertas invitata al basket delle grandi con Virtus Bologna, Napoli e Partizan Belgrado
Napoli Basket, a settembre il Trofeo Lovari con Virtus Bologna, Partizan Belgrado e Libertas Livorno
MILANO ANCORA A BELGRADO Domani c'è la sfida al Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic. Così coach Ettore Messina e il grande ex Zach LeDay presentano la partita - facebook.com Vai su Facebook
Mikka Muurinen ha vinto il premio di miglior giovane a Eurobasket, ma a cambiare la sua carriera è stata soprattutto la foto e il video di una sua schiacciata diventata virale, che un mese dopo lo ha di fatto portato a firmare col Partizan Belgrado. - X Vai su X
LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si cerca una conferma in Serbia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Partizan Belgrado- Come scrive oasport.it
Dove vedere in tv Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - 2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano seconda durissima sfida in Serbia, dove i biancorossi affronteranno domani ... Lo riporta oasport.it