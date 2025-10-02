A che ora Partizan Belgrado-Olimpia Milano oggi Eurole basket 2026 | orario canale tv streaming

A circa 48 ore dal successo contro la Stella Rossa, l’ Olimpia Milano rimane a Belgrado (Serbia) per affrontare oggi giovedì 2 ottobre alle ore 20:30 il Partizan nella seconda giornata dell’ Eurolega di basket 2026. I meneghini hanno iniziato il cammino europeo col piede giusto battendo la compagine balcanica biancorossa per 82-92 grazie a 21 punti di uno scatenato Zach LeDay e i 13 di un sempre efficace Shavon Shields – buono anche l’apporto di Marko Guduric (10 punti ), con Nico Mannion che ha sfiorato la doppia cifra mettendo a referto 9 punti facendo sentire meno l’assenza di Lorenzo Brown rimasto a Milano per un lieve affaticamento muscolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

