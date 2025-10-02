A che ora parte Filippo Ganna oggi nel Team Relay degli Europei | programma preciso n di pettorale tv

Saranno sette le Nazioni in gara nella team relay degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada: la cronometro a staffetta mista, con partenza ed arrivo ad Etoile, in Francia, prevede due segmenti da 20 km, per un totale di 40 km. I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 20 km del tracciato. Il sestetto dell’Italia sarà composto da Filippo Ganna (dorsale 1), Lorenzo Milesi (2) e Marco Frigo (3) per quanto riguarda il terzetto maschile, ed Elena Cecchini (4), Vittoria Guazzini (5) e Federica Venturelli (6) per quel che concerne quello femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

