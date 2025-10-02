A che ora Paolini-Anisimova oggi WTA Pechino 2025 | orario tv programma streaming
Solo una volta, prima di oggi, Jasmine Paolini e Amanda Anisimova si erano incontrate nella carriera. Nel 2021, a Parma, fu l’americana a imporsi per 6-2 6-1: i quarti di Pechino, però, sono qualcosa di davvero molto diverso per tanti motivi. Quella era un’altra era, Anisimova aveva già una semifinale Slam all’attivo. Oggi sia l’una che l’altra di finali nei quattro tornei maggiori ne hanno giocate due, che poi sono proprio le ultime due per Anisimova. Quanto a Jasmine, però, anche se gli Slam l’hanno parzialmente respinta nel 2025, si è trattato comunque di un anno da record. Dal 2009, infatti, la toscana è la seconda italiana ad aver raggiunto almeno 4 quarti 1000 in una singola stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - anisimova
Wimbledon 2025, Jasmine Paolini resiste in Top-10 ed è ottava nella Race dopo il sorpasso di Anisimova
Ranking WTA (8 settembre 2025): Sabalenka leader incontrastata, Paolini stabile. Balzo Anisimova
WTA Pechino 2025, avanzano Gauff e Anisimova. Paolini sfiderà Kenin negli ottavi
Italiani in campo giovedì 2 ottobre: Paolini sfida Anisimova, Arnaldi debutta a Shanghai. A che ora e dove vederli - X Vai su X
Primo quarto di finale a Pechino per Jasmine Paolini contro la due volte finalista Slam Amanda Anisimova (WTA 4). FORZAA Jasmine, 59 milioni di italiani sono con te! - facebook.com Vai su Facebook
A che ora Paolini-Anisimova oggi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Solo una volta, prima di oggi, Jasmine Paolini e Amanda Anisimova si erano incontrate nella carriera. Segnala oasport.it
LIVE Paolini-Anisimova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: partita spartiacque verso le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del torneo WTA 1000 di Pechino ... Da oasport.it