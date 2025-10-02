A che ora Paolini-Anisimova oggi WTA Pechino 2025 | orario tv programma streaming

Solo una volta, prima di oggi, Jasmine Paolini e Amanda Anisimova si erano incontrate nella carriera. Nel 2021, a Parma, fu l’americana a imporsi per 6-2 6-1: i quarti di Pechino, però, sono qualcosa di davvero molto diverso per tanti motivi. Quella era un’altra era, Anisimova aveva già una semifinale Slam all’attivo. Oggi sia l’una che l’altra di finali nei quattro tornei maggiori ne hanno giocate due, che poi sono proprio le ultime due per Anisimova. Quanto a Jasmine, però, anche se gli Slam l’hanno parzialmente respinta nel 2025, si è trattato comunque di un anno da record. Dal 2009, infatti, la toscana è la seconda italiana ad aver raggiunto almeno 4 quarti 1000 in una singola stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

