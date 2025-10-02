A che ora Paolini-Anisimova oggi WTA Pechino 2025 | dove vederla in tv canale streaming
Solo una volta, prima di oggi, Jasmine Paolini e Amanda Anisimova si erano incontrate nella carriera. Nel 2021, a Parma, fu l’americana a imporsi per 6-2 6-1: i quarti di Pechino, però, sono qualcosa di davvero molto diverso per tanti motivi. Quella era un’altra era, Anisimova aveva già una semifinale Slam all’attivo. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-ANISIMOVA (NON PRIMA DELLE 12.00) Oggi sia l’una che l’altra di finali nei quattro tornei maggiori ne hanno giocate due, che poi sono proprio le ultime due per Anisimova. Quanto a Jasmine, però, anche se gli Slam l’hanno parzialmente respinta nel 2025, si è trattato comunque di un anno da record. 🔗 Leggi su Oasport.it
