A Cesenatico tutto pronto per il Festival de Genere tra cinema ecofemminismo e musica
Cesenatico torna a ospitare per la sua quarta edizione il Festival de Genere, un appuntamento che invita a immergersi in percorsi culturali capaci di intrecciare memoria, creatività e riflessione sui linguaggi del genere, del sacro e della rappresentazione culturale. Si parte venerdì 3 ottobre al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Festival de Genere: a Cesenatico tre giornate di incontri, musica, mostre e laboratori - Un progetto culturale che approfondisce tematiche contemporanee legate al genere, ai linguaggi del sacro, all’inclusione e alla prevenzione della violenza ... Come scrive livingcesenatico.it
Cesenatico Noir, il festival del giallo torna dal 24 luglio - Dal mystery al thriller e dal giallo al noir assieme a Jeffery Deaver, Marco Bocci, Carlo Lucarelli, Gabriella Genisi, Piergiorgio Pulixi, Paola Barbato, Sandrone Dazieri, Valeria Corciolani, Francois ... Scrive ansa.it