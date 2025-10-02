A Cerreto Guidi Il premio Santa Liberata alla memoria di Meri Malucchi
Il grande cuore di Meri Malucchi non sarà dimenticato. Una prima testimonianza si è avuta in piazza Vittorio Emanuele a Cerreto Guidi, in occasione del Premio Santa Liberata, attribuito ogni anno dalla locale amministrazione comunale, dalla parrocchia e dal Movimento Shalom a conclusione della Camminata del Sandalo che, giunta alla XIII edizione, viene promossa per invocare la Pace. Il riconoscimento è stato assegnato, alla memoria, all’allenatrice di volley, ex pallavolista, prematuramente scomparsa e consegnato dalla prima cittadina Simona Rossetti (altra ex pallavolista di valore) nelle mani dei suoi familiari (presenti il marito Mauro Innocenti, la mamma di Meri, Lucia, il fratello Fausto e il nipote Lorenzo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
