A Cerreto Guidi Il premio Santa Liberata alla memoria di Meri Malucchi

Sport.quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande cuore di Meri Malucchi non sarà dimenticato. Una prima testimonianza si è avuta in piazza Vittorio Emanuele a Cerreto Guidi, in occasione del Premio Santa Liberata, attribuito ogni anno dalla locale amministrazione comunale, dalla parrocchia e dal Movimento Shalom a conclusione della Camminata del Sandalo che, giunta alla XIII edizione, viene promossa per invocare la Pace. Il riconoscimento è stato assegnato, alla memoria, all’allenatrice di volley, ex pallavolista, prematuramente scomparsa e consegnato dalla prima cittadina Simona Rossetti (altra ex pallavolista di valore) nelle mani dei suoi familiari (presenti il marito Mauro Innocenti, la mamma di Meri, Lucia, il fratello Fausto e il nipote Lorenzo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

