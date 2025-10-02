A Cerignola la prima edizione del Cineclub di ‘Spazio Aperto’

Foggiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte la prima edizione del Cineclub di ‘Spazio Aperto’, l’iniziativa culturale pensata per promuovere il cinema come strumento di aggregazione, espressione e partecipazione giovanile. L’appuntamento inaugurale, a ingresso libero, è fissato per sabato 4 ottobre alle 20.30 presso lo Spazio Aperto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cerignola - prima

Il Cerignola batte in rimonta il Siracusa: doppio Cuppone ed Emmausso firmano la prima vittoria

Al Cineclub Teatro Materdei di Napoli la prima edizione del Premio NT - Mercoledì 21 maggio il Cinema Materdei, uno dei luoghi simbolo della memoria cinematografica partenopea, accoglierà la cerimonia inaugurale del Premio NT 2025, un riconoscimento dedicato ai giovani ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Cerignola Prima Edizione Cineclub