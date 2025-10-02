A Cerignola la prima edizione del Cineclub di ‘Spazio Aperto’
Parte la prima edizione del Cineclub di ‘Spazio Aperto’, l’iniziativa culturale pensata per promuovere il cinema come strumento di aggregazione, espressione e partecipazione giovanile. L’appuntamento inaugurale, a ingresso libero, è fissato per sabato 4 ottobre alle 20.30 presso lo Spazio Aperto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: cerignola - prima
Il Cerignola batte in rimonta il Siracusa: doppio Cuppone ed Emmausso firmano la prima vittoria
Telesveva. . +++SERIE D, FASANO IN VETTA MA IN ANSIA PER CORVINO. FIDELIS INSEGUE, BARLETTA SI GODE LA PRIMA VITTORIA - SERIE B, LIVE PER VIRTUS ENTELLA-BARI - SERIE C, AL CERIGNOLA MANCANO 4 PUNTI+++#TELESVEVASPO - facebook.com Vai su Facebook
Al Cineclub Teatro Materdei di Napoli la prima edizione del Premio NT - Mercoledì 21 maggio il Cinema Materdei, uno dei luoghi simbolo della memoria cinematografica partenopea, accoglierà la cerimonia inaugurale del Premio NT 2025, un riconoscimento dedicato ai giovani ... Lo riporta ilmattino.it