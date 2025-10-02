A Campobasso l' innovazione passa per sfide concrete
Campobasso, 2 ott. (askanews) - Cinque giorni di talk, dibattiti, ma soprattutto di sfide e idee condivise. È questa la formula promossa a Campobasso attraverso il format Jazz'Inn, giunto alla sua nona edizione e divenuto ormai esempio virtuoso di valorizzazione culturale e territoriale. L'edizione di Jazz'Inn 2025 è stata organizzata da Fondazione Ampioraggio, promossa dal Comune di Campobasso insieme ad altri tredici comuni, con il patrocinio della Regione Molise e in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura. Nel dettaglio, presso l'ex Gil di Campobasso, enti pubblici, privati, aziende e stakeholder si sono riuniti attraverso tavoli tecnici e dibattiti in auditorium per affrontare numerose sfide emerse non solo dal territorio molisano, ma da tutta Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
