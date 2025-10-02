A caccia di cinghiali con armi modificate nel giorno di stop | due italiani denunciati
Bologna, 2 ottobre 2025 – Cacciavano con armi modificate in una giornata di silenzio venatorio, per questo motivo due persone di nazionalità italiana sono state denunciate dalla Polizia locale della Città metropolitana. Il fatto risale allo scorso 30 settembre, nella zona di Montebudello, a Monteveglio nel territorio del Comune di Valsamoggia. Da metà settembre gli agenti avevano ricevuto varie segnalazioni da parte di cittadini e dalla guardia del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, che denunciavano la presenza di una vettura che in orario notturno girava nel territorio, tra l’area protetta e l’area dove è consentito cacciare, e si appostava con visori notturni per avvistare e abbattere cinghiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: caccia - cinghiali
Cinghiali, stop alla caccia in braccata. Apas: "Pratica crudele e pericolosa"
Emergenza cinghiali nel Casertano, dal 2 agosto ritorna la caccia di selezione con le Atc
Riapre la caccia ai cinghiali: la Regione 'ascolta' Coldiretti
Quasi seimila cinghiali da abbattere. Dal primo ottobre, quando inizierà la stagione venatoria a questo ungulato, fino al 31 gennaio. Un contingente suddiviso per quasi 5 mila capi (4.902) per l’Ambito Territoriale Caccia, la fascia più costiera della provincia, e Vai su Facebook
A caccia di cinghiali con armi modificate nel giorno di stop: due italiani denunciati - Sorpresi a Monteveglio con silenziatori e visori termici: bracconieri deferiti dalla polizia locale metropolitana ... Riporta msn.com
Pronta al via la nuova stagione di caccia. Oltre 6mila i cinghiali da abbattere - Il numero dei capi è aumentato: “Molti esemplari si spingono nelle zone più a valle” ... Riporta ilsecoloxix.it