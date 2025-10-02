A caccia di cinghiali con armi modificate nel giorno di stop | due italiani denunciati

Bologna, 2 ottobre 2025 – Cacciavano con armi modificate in una giornata di silenzio venatorio, per questo motivo due persone di nazionalità italiana sono state denunciate dalla Polizia locale della Città metropolitana. Il fatto risale allo scorso 30 settembre, nella zona di Montebudello, a Monteveglio nel territorio del Comune di Valsamoggia. Da metà settembre gli agenti avevano ricevuto varie segnalazioni da parte di cittadini e dalla guardia del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, che denunciavano la presenza di una vettura che in orario notturno girava nel territorio, tra l’area protetta e l’area dove è consentito cacciare, e si appostava con visori notturni per avvistare e abbattere cinghiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

