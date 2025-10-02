A Brindisi la prima base di manutenzione per elicotteri di Leonardo per il Sud
BRINDISI - Si è svolta stamattina (giovedì 2 ottobre), a Brindisi, l’inaugurazione della nuova base di manutenzione per elicotteri di Leonardo, la prima infrastruttura di questo tipo dedicata al Sud d’Italia. Un nuovo polo di competenze e innovazione che contribuisce a valorizzare il tessuto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: brindisi - prima
AEW: Un brindisi prima della battaglia, ultimo confronto tra Storm e Monè prima di All In
“Prima il baciamano seduttivo fuoriprogramma, poi l’occhiolino durante il brindisi. Lei è rimasta pietrificata”: Macron senza freni con Kate Middleton
Rinascita da vertice, occhio alle altre big . Verona, Scafati e Brindisi in prima fila
Ti innamori prima del suono che regala quando incontra il primo morso, poi di tutto il resto... è la Croccante di Brunda! L'hai già provata? BRINDISI - Piazza Dante, 8 320 8918821 MESAGNE - Via Federico Svevo II, 128 392 1031038 #brunda #brindi - facebook.com Vai su Facebook
Ordine degli Architetti di Brindisi: quorum alla prima votazione, ecco il nuovo Consiglio https://ift.tt/nlJmxAM https://ift.tt/ceo9dOM - X Vai su X
Leonardo, a Brindisi la prima base al Sud per la manutenzione degli elicotteri - La nuova “service station” inaugurata oggi a Brindisi sarà la prima base di manutenzione per elicotteri di Leonardo al sud Italia. msn.com scrive
A Brindisi prima base manutenzione Leonardo Elicotteri al Sud - Sarà la prima base di manutenzione per elicotteri di Leonardo al sud Italia la nuova 'service station' inaugurata oggi a Brindisi. Secondo msn.com