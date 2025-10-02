A Bologna Moonwalker apre l’era della riabilitazione robotica immersiva
Un nuovo modo di concepire la riabilitazione prende vita sotto le Due Torri: un progetto che unisce scienza, tecnologia e cura della persona, destinato a cambiare il percorso di recupero di molti pazienti grazie a dispositivi robotici di ultima generazione. La nuova frontiera della riabilitazione a Bologna Nel cuore dell’Emilia, Moonwalker segna l’ingresso in una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: bologna - moonwalker
Villa Bellombra e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna vi invitano al convegno "Moonwalker e il futuro della riabilitazione" - e alla Inaugurazione dei nuovi #jointlab: Laboratori tra ricercatori e clinici SAVE THE DATE : 9 Ottobre 2025 ore 9:00- - facebook.com Vai su Facebook
L’aeroporto di Bologna apre ai liquidi nel bagaglio a mano: nuovi scanner al via da oggi - BOLOGNA – Sulla colonna rossa che accompagna la coda per i controlli di sicurezza campeggia ancora l’adesivo che informa che nel bagaglio a mano possono entrare solo liquidi «con capacità inferiore a ... Secondo bologna.repubblica.it