A Big Bold Beautiful Journey ( 2025 ) è l’ultima avventura al cinema di Kogonada, questa volta alle prese con due protagonisti interpretati da Margot Robbie e Colin Farrell. Il regista e sceneggiatore statunitense – dalle origini coreane – torna dietro la macchina da presa dopo aver diretto After Yang – uno tra i migliori film di fantascienza degli ultimi anni, scelto anche da IndieWire come nono miglior film di fantascienza del XXI secolo. A Big Bold Beautiful Journey – la trama. I due single David ( Colin Farrell ) e Sarah ( Margot Robbie ), dopo essersi conosciuti a un matrimonio di amici, intraprendono un viaggio insieme. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

A Big Bold Beautiful Journey – Un Viaggio Straordinario: un'avventura dove la narrativa orientale incontra l'occidente