A Big Bold Beautiful Journey recensione | Margot Robbie Colin Farrell e un film che non ti aspetti

Kogonada prosegue l'esplorazione dei sentimenti attraverso un film affascinante, capace di (ri)connetterci con il passato e il futuro. Come? Attraverso un viaggio emotivo. E romantico. Al cinema. C'è qualcosa di indecifrabile dietro A Big Bold Beautiful Journey di Kogonada. Indecifrabile e affascinante per come viene sviluppato, e portato avanti secondo una lettura che, nonostante tutto, prova ad essere originale. E no, non si è ben capito perché la critica americana abbia storto così tanto il naso davanti al film. Forse perché ricerca un tono eccessivamente cerebrale, poco leggibile secondo un'ottica moderna, dove i sentimenti vengono spogliati della loro essenza più intima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
