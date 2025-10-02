A Big Bold Beautiful Journey recensione | Colin Farrell Margot Robbie e un pizzico di magia non bastano a illuminare lo schermo

Spettacolo.eu | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra recensione di A Big Bold Beautiful Journey, curiosa commistione tra dramma, fantasy e rom-com e opera terza di Kogonada con protagonisti Colin Farrell e Margot Robbie: la chimica tra i due protagonisti e un po’ di magia non riescono a tenere in vita un film incerto. A Big Bold Beautiful Journey è l’opera terza dell’americano di origini coreane Kogonada  ( Columbus, After Yang ), in cui quest’ultimo sembra quasi operare una sintesi tra i primi due film dirigendo una curiosa commistione di dramma e rom-com con più di un elemento fantasy. A dare vita alla coppia protagonista troviamo Colin Farrell (alla seconda collaborazione con il regista) e Margot Robbie, qui alle prese con una storia fatta di continui what if, di porte da riaprire che però forse non portano da nessuna parte, di rimpianti e rimorsi a cui viene data una seconda possibilità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

a big bold beautiful journey recensione colin farrell margot robbie e un pizzico di magia non bastano a illuminare lo schermo

© Spettacolo.eu - A Big Bold Beautiful Journey, recensione: Colin Farrell, Margot Robbie e un pizzico di magia non bastano a illuminare lo schermo

In questa notizia si parla di: bold - beautiful

A Big Bold Beautiful Journey, Margot Robbie e Colin Farrell nel nuovo trailer del loro viaggio straordinario

A Big Bold Beautiful Journey – Un Viaggio Straordinario, il trailer italiano con Margot Robbie e Colin Farrell

A Big Bold Beautiful Journey | Porte magiche nel primo trailer

big bold beautiful journeyA Big Bold Beautiful Journey, la recensione del fantasy romantico con Margot Robbie e Colin Farrell - A Big Bold Beautiful Journey di Kogonada è una storia romantica e visionaria che mescola humor, magia e introspezione. Si legge su ciakmagazine.it

big bold beautiful journeyA Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, un film che non convince e non emoziona, malgrado la bravura degli attori - a cui va guidato dal navigatore speciale di una altrettanto speciale agenzia di autonoleggio - Secondo mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Big Bold Beautiful Journey