A Big Bold Beautiful Journey | la recensione del film con Margot Robbie e Colin Farrell
Romanticismo e una dose di fantastico, ma anche una certa insistita riflessione esistenziale sono al centro di un film curioso oggetto inconsueto. La recensione di Mauro Donzelli del film A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario con Colin Farell e Margot Robbie. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, un film che non convince e non emoziona, malgrado la bravura degli attori - a cui va guidato dal navigatore speciale di una altrettanto speciale agenzia di autonoleggio - Da mymovies.it
A Big Bold Beautiful Journey – Un Viaggio Straordinario, recensione del film di Kogonada - Un Viaggio Straordinario, l'ultimo film di Kogonada con Margot Robbie e Colin Farrell. cinefilos.it scrive