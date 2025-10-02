A Bari la prima edizione di ASCOLTO è stata un successo

Si è chiusa con un pomeriggio di musica vista mare, la prima edizione di ASCOLTO – Music Communities Festival, l’evento che dal 25 al 28 settembre ha trasformato Bari in un laboratorio di creatività, incontro e sperimentazione. Oltre duemilacinquecento persone hanno preso parte a concerti, dj-set, workshop e momenti di confronto che hanno acceso alcuni degli spazi più significativi della città, mettendoli sotto una luce nuova e intrecciando legami tra il pubblico, gli artisti e il territorio. Nato come spin-off di Linecheck – piattaforma italiana per l’innovazione dell’ecosistema musicale promossa da Music Innovation Hub – ASCOLTO ha compiuto a Bari un passo importante per affermarsi come realtà autonoma. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A Bari, la prima edizione di ASCOLTO è stata un successo

In questa notizia si parla di: bari - prima

Bari, inizia la nuova stagione: test atletici e prima sgambata agli ordini di mister Caserta

La Hopman Cup per la prima volta in Italia, a Bari: come funziona il torneo di tennis misto per Nazioni e chi schiera l’Italia

Bari, la prima amichevole col Castel di Sangro finisce 17-0

La squadra di Donati, reduce dal pareggio di Bari, va a a caccia della prima vittoria in campionato - facebook.com Vai su Facebook

Bari, per la prima volta in Puglia farà tappa il premio nazionale Paolo Borsellino - X Vai su X

Bari, successo per la prima edizione di ASCOLTO – Music Communities Festival - Ideato da Music Innovation Hub, con il supporto di partner locali come Radio Luoghi Comuni, Ubique e Spazio13 e di una rete internazionale di radio comunitarie e collettivi, ASCOLTO è stato inserito ... giornaledipuglia.com scrive

Bari, al via la prima edizione di ASCOLTO – Music Communities Festival - ASCOLTO è parte del progetto « Le due Bari 2025 » e punta a valorizzare la scena musicale locale, promuovendo scambio culturale, accessibilità e comunità. Si legge su giornaledipuglia.com