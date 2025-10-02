A Baceno l' Ensemble Pecelli in concerto nella chiesa di San Gaudenzio
La stagione culturale organizzata da Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Culturale Mario Ruminelli prosegue con un concerto in programma venerdì 3 ottobre alle ore 21 nella chiesa monumentale di San Gaudenzio a Baceno, in Valle Antigorio.Protagonista l'Ensemble Pecelli diretto da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
