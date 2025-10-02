A 40 anni ho scoperto che non sono un duro

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo scintillante prologo del Lebonski Park allestito alla Fiera di Rho con la sua ruota panoramica e i suoi mega-scivoli, Salmo ritrova i palazzi dello sport con quel Worldwide Tour che approda (un po’ avventurosamente vista la vicinanza di calendario tra due eventi) il 4 dicembre al Forum di Assago. Ultima tappa italiana prima di proseguire alla volta di Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Svezia, Stati Uniti e Canada. Tutto costruito attorno all’ultimo album “Ranch”. "Il disco è arrivato inatteso", ammette lui, Maurizio Pisciottu da Olbia, classe 1984. "Non lo cercavo, non lo stavo aspettando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

a 40 anni ho scoperto che non sono un duro

© Ilgiorno.it - A 40 anni ho scoperto che non sono un duro

In questa notizia si parla di: anni - scoperto

Bambino di 9 anni dimenticato al bar dalla madre: cos’hanno scoperto gli agenti di Monza

Jennifer Aniston ha svelato i suoi segreti per un fisico forte e snello a 56 anni. L'attrice ha scoperto Pvolve: il workout che ha rivoluzionato il suo benessere

La connessione sorprendente tra il phantom menace e superman che ho scoperto dopo 26 anni

40 anni ho scopertoA 40 anni ho scoperto che non sono un duro - Poi, a quarant’anni, la rivelazione semplice: sono una brava persona. Riporta ilgiorno.it

40 anni ho scopertoTastiera del pc, la uso da 40 anni ma solo ora ho scoperto che c’era un metodo rapidissimo per cancellare su Word - Questo è il metodo che devi conoscere per cancellare su Word: ti svolterà il modo di usare la tastiera del pc. Riporta cellulari.it

Cerca Video su questo argomento: 40 Anni Ho Scoperto