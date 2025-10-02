A 35 anni siamo i nonni più giovani d' Italia Nostra figlia Anna è diventata mamma a 17 anni la stessa età che avevamo noi quando è nata

Altro che capelli bianchi e bastone da passeggio: oggi Davis Zavatta festeggia il suo primo 2 ottobre da nonno a soli 35 anni. Accanto a lui, Viola Barbosu, anche lei nonna giovanissima. Una. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «A 35 anni siamo i nonni più giovani d'Italia. Nostra figlia Anna è diventata mamma a 17 anni, la stessa età che avevamo noi quando è nata»

