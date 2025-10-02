9 settembre 1943 | fuga del Re o abile strategia? La data fatale che ancora fa discutere

Alle 17.30 dell’8 settembre 1943 il comandante delle forze armate Alleate generale Dwight David Eisenhower annuncia da Radio Algeri che il Regno d’Italia ha firmato l’armistizio. A Roma erano le 18.30. L’annuncio era tardivo, perché la firma era avvenuta il 3 settembre a Cassibile, frazione di Siracusa. Ma, contestualmente, era prematuro rispetto alle aspettative dal maresciallo Pietro Badoglio, che il Re Vittorio Emanuele III aveva nominato capo del governo al posto di Benito Mussolini, rovesciato dal Gran Consiglio nella notte tra il 24 e il 25 luglio. Le difficili trattative segrete con gli Alleati erano in corso da settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - 9 settembre 1943: fuga del Re o abile strategia? La data fatale che ancora fa discutere

