84 anni 70 da pasticciere | festa grande per Sabatino Sirica al Gambrinus con ospiti eccezionali - VIDEO
In festa il Gran Caffè Gambrinus per Sabatino Sirica, 84 anni d'acciaio e 70 di arte pasticciera. E “Una vita dolce” si intitola il libro sulla sua vita scritto dal giornalista Massimiliano Bonardi per le edizioni LeVarie di Marco Lobasso per celebrare i suoi primi 70 anni di arte pasticciera. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Un caffè al Gambrinus con Sabatino Sirica per presentare il libro e per festeggiare i suoi 70 anni da pasticciere
Un caffè al Gambrinus con Sabatino Sirica per presentare il libro e per festeggiare i suoi 70 anni da pasticciere - Appuntamento al Gran Caffè Gambrinus, mercoledì 1° ottobre alle ore 15, per prendere un caffè con Sabatino Sirica. Riporta 2anews.it