800 anni di San Francesco sarà la prima volta di Papa Leone? Il Governo | Riferimento nei temi difficili

"Il Papa è stato invitato per gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 2026. Non sappiamo quando verrà ma siamo pronti ad accoglierlo. Stiamo lavorando a una grande manifestazione internazionale": Lo ha detto frate Marco Moroni, custode del Sacro Convento d'Assisi, durante la conferenza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Diocesi: Ascoli e San Benedetto celebrano gli 800 anni del Cantico di Frate Sole - Un intero fine settimana dedicato a San Francesco e alla sua eredità spirituale: dal 3 al 5 ottobre, i frati Minori, Conventuali e Cappuccini delle diocesi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto ... Riporta agensir.it

Roma, presentato a Palazzo Chigi il programma per gli 800 anni dalla morte di San Francesco - Nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi a Roma è stato presentato il programma delle iniziative per le celebrazioni degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, racchiuso nello sloga ... Secondo umbria24.it