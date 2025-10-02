7° Meeting Nazionale FICS | una giornata di confronto e crescita per il futuro dello sport e del cammino
Tempo di lettura: 2 minuti Il 27 settembre si è svolto con successo il 7° Meeting Nazionale della Federazione Italiana Camminatori Sportivi (FICS) a Caserta, presso la sede regionale dell’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). L’appuntamento ha visto la partecipazione di dirigenti, tecnici e rappresentanti territoriali provenienti da diverse regioni italiane. L’incontro ha registrato la prestigiosa presenza del Dottor Nicola Scaringi, Presidente Regionale ASI, ed è stato condotto da Fiorentino La Greca, Presidente della FICS e Coordinatore nazionale del Dipartimento ASI di Camminata Sportiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
