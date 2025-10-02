7° Meeting Nazionale FICS | una giornata di confronto e crescita per il futuro dello sport e del cammino

Anteprima24.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Il 27 settembre si è svolto con successo il  7° Meeting Nazionale  della  Federazione Italiana Camminatori Sportivi (FICS)  a Caserta,  presso la sede regionale dell’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). L’appuntamento ha visto la partecipazione di dirigenti, tecnici e rappresentanti territoriali provenienti da diverse regioni italiane. L’incontro ha registrato la prestigiosa presenza del  Dottor Nicola Scaringi,  Presidente Regionale ASI, ed è stato condotto da  Fiorentino La Greca,  Presidente della FICS e Coordinatore nazionale del Dipartimento ASI di Camminata Sportiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

7176 meeting nazionale fics una giornata di confronto e crescita per il futuro dello sport e del cammino

© Anteprima24.it - 7° Meeting Nazionale FICS: una giornata di confronto e crescita per il futuro dello sport e del cammino

In questa notizia si parla di: meeting - nazionale

Meeting di RImini, Gigi De Palo: Natalità, priorità nazionale. Serve un impegno corale per il futuro del Paese

“Ragazzi On the Road” al Meeting di Rimini: il ministro Piantedosi annuncia l’estensione nazionale del progetto

"Educare alle differenze", l'undicesima edizione del meeting nazionale si tiene a Padova

Cerca Video su questo argomento: 7176 Meeting Nazionale Fics