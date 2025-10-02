50 presenze Kalulu Juve | contro il Villarreal il difensore francese ha tagliato un traguardo importantissimo con i bianconeri

50 presenze Kalulu Juve: traguardo importantissimo contro il Villarreal raggiunto dal difensore francese. Tutti i dettagli. Una notte agrodolce, un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma anche un traguardo personale da celebrare. La sfida di Champions League contro il Villarreal è stata una serata speciale per Pierre Kalulu, che ha tagliato il traguardo delle 50 presenze con la maglia della Juve. VILLARREAL JUVE 2-2: LA CRONACA Un traguardo importante in una notte europea. Un numero che certifica la crescita e l’importanza del difensore francese all’interno del progetto bianconero. Per lui, quella di ieri è stata anche la decima apparizione in Champions League con la Signora, a testimonianza di una caratura internazionale ormai consolidata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - 50 presenze Kalulu Juve: contro il Villarreal il difensore francese ha tagliato un traguardo importantissimo con i bianconeri

In questa notizia si parla di: presenze - kalulu

La frasi di Patrik #Evra sembra destinata a far discutere dal momento che ribalta la narrativa su un evento che ancora divide i tifosi a distanza di anni. La carriera di #Dybala in bianconero ha visto sicuramente tante luci, 115 gol, 53 assist, 293 presenze, 6 t - facebook.com Vai su Facebook

Tudor, Kalulu e il messaggio a Comolli: summit mercato Juve, cosa serve e i nomi - E se in attacco e a centrocampo può fare anche a meno di nuovo ... Da tuttosport.com

McKennie per contenere Dumfries, Kalulu ancora a tutta fascia: così la Juve sfida l’Inter - Igor Tudor non ha bisogno di visitare il J Museum per prepararsi alla partita del 13 settembre contro ... gazzetta.it scrive