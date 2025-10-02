42enne trovato con 142 multe false a Firenze perché lasciava i verbali contraffatti sulle auto parcheggiate
Un uomo di 42 anni è stato denunciato a Firenze per aver lasciato 142 false multe sulle auto in sosta. Indagini in corso sulla tentata truffa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Multe false, a Firenze preso il taroccatore dei verbali - Un 42enne colto sul fatto dalla polizia con 142 contravvenzioni fasulle, create grossolanamente per intascare il provento degli eventuali pagamenti ... Riporta msn.com
