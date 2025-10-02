42enne trovato con 142 multe false a Firenze perché lasciava i verbali contraffatti sulle auto parcheggiate

Un uomo di 42 anni è stato denunciato a Firenze per aver lasciato 142 false multe sulle auto in sosta. Indagini in corso sulla tentata truffa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 42enne trovato con 142 multe false a Firenze, perché lasciava i verbali contraffatti sulle auto parcheggiate

In questa notizia si parla di: 42enne - trovato

Trovato morto nel Pistoiese, resta in carcere il 42enne Giuseppe Blandino

Catania, 42enne sorpreso a forzare un camper: trovato con piede di porco e mazza da baseball

"Picchia la moglie e viene trovato con hashish e marijuana": doppia denuncia per un 42enne

Giallo sul 42enne trovato morto in un terreno agricolo Parte 3 - Facebook - facebook.com Vai su Facebook

"Picchia la moglie e viene trovato con hashish e marijuana": doppia denuncia per un 42enne https://ift.tt/PJLHZkl - X Vai su X

Multe false, a Firenze preso il taroccatore dei verbali - Un 42enne colto sul fatto dalla polizia con 142 contravvenzioni fasulle, create grossolanamente per intascare il provento degli eventuali pagamenti ... Riporta msn.com

Multe false a Firenze, scoperto e denunciato un truffatore: in tasca aveva 142 verbali contraffatti - Le stava lasciando sulle auto, la segnalazione di una persona che si è insospettita e l’arrivo degli agenti. Lo riporta msn.com