. Con l’arrivo della prima ondata di freddo direttamente dalla Russia, l’Italia si trova a fare i conti con un ottobre che sa più di novembre. Le previsioni parlano chiaro: temperature fino a 10-12°C sotto la media, minime che sfiorano i 4°C e massime non oltre i 13-14°C nelle zone più fredde. Ma il freddo non è solo una questione di termosifoni accesi e giacche pesanti: è anche il trigger invisibile che scatena l’aumento dei virus respiratori, dall’influenza al Covid, passando per una serie di patogeni “cugini” meno noti ma altrettanto fastidiosi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “400mila contagi in una settimana”: Pregliasco lancia l’allarme, cosa sta succedendo

