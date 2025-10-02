400mila contagi in una settimana | Pregliasco lancia l’allarme cosa sta succedendo
. Con l’arrivo della prima ondata di freddo direttamente dalla Russia, l’Italia si trova a fare i conti con un ottobre che sa più di novembre. Le previsioni parlano chiaro: temperature fino a 10-12°C sotto la media, minime che sfiorano i 4°C e massime non oltre i 13-14°C nelle zone più fredde. Ma il freddo non è solo una questione di termosifoni accesi e giacche pesanti: è anche il trigger invisibile che scatena l’aumento dei virus respiratori, dall’influenza al Covid, passando per una serie di patogeni “cugini” meno noti ma altrettanto fastidiosi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Arriva il freddo dalla Russia, allarme influenza e Covid. Pregliasco: «400mila contagi in una settimana». La situazione - Con la prima ondata di freddo in arrivo dalla Russia e il crollo delle temperature, l'Italia si prepara anche alla salita dei virus respiratori: dall'influenza al Covid, un ... Riporta msn.com
Covid, record di contagi in Lombardia, Pregliasco: “Più veloci con la gestione dei richiami per evitare colpevoli ritardi” - Il virologo avverte: “Può ancora fare male, soprattutto nei soggetti fragili, in quelli più a rischio e negli anziani. Si legge su ilgiorno.it