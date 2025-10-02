Dopo settimane di speculazioni, l’episodio 6 della seconda stagione di Peacemaker, “Ignorance Is Chris”, rivela che la teoria più gettonata è vera: l’eroe è finito dentro Terra-X. In questo mondo, i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e hanno conquistato l’intero pianeta. Christopher Smith non si rende conto di cosa stia succedendo intorno a lui perché la sua nuova casa offre tutto ciò che desidera, inclusa la sua famiglia, l’amore e la lode delle persone. Tuttavia, questa rivelazione è qualcosa che non potrà ignorare negli ultimi due episodi della stagione. Sebbene sembri che gli episodi 7 e 8 saranno piuttosto lineari, con gli 11th Street Kids che probabilmente cercheranno di combattere contro i nazisti spacciandosi per eroi, James Gunn ha promesso che ci saranno grandi sorprese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - 4 teorie sugli episodi finali di Peacemaker che cambierebbero il futuro del DCU