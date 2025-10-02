3I ATLAS su Marte | sonde ESA studieranno cometa interstellare

Webmagazine24.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 3IATLAS è il terzo oggetto interstellare identificato, dopo 2IBorisov e 1I'Oumuamua. La sua scoperta è avvenuta il 1° luglio 2025 grazie alle osservazioni del telescopio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) in Cile. La sua traiettoria iperbolica insolita e ad alta eccentricità ha rivelato fin da subito la sua natura interstellare, indicando che . L'articolo 3IATLAS su Marte: sonde ESA studieranno cometa interstellare proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atlas - marte

3i atlas marte sonde3I/ATLAS su Marte: sonde ESA studieranno cometa interstellare - La sua scoperta è avvenuta il 1° luglio 2025 grazie alle osservazioni del telescopio Asteroid Terr ... Scrive msn.com

3i atlas marte sondeOggetto anomalo punta Marte - Scopri 3I/ATLAS, il misterioso oggetto interstellare più massiccio mai rilevato, in rapido avvicinamento a Marte. Lo riporta veb.it

Cerca Video su questo argomento: 3i Atlas Marte Sonde