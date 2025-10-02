3I ATLAS ha un'anomalia mai vista prima nelle comete Avi Loeb | Origine tecnologica è alternativa valida

Una nuova analisi condotta sull'oggetto interstellare 3IATLAS ha fatto emergere una nuova anomalia, mai osservata prima nelle comete del Sistema solare o interstellari. Gli esperti hanno infatti osservato una “polarizzazione negativa estremamente profonda e stretta” per la sua luce. Cosa significa e perché per il fisico israeliano Avi Loeb l'ipotesi dell'astronave aliena resta una valida alternativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’oggetto interstellare 3I/ATLAS ha un’altra anomalia: la scoperta della NASA

3I/ATLAS ha altre anomalie, Avi Loeb insiste: “Può essere un’astronave, non giudicare il libro dalla copertina” - Il fisico teorico e astronomo israeliano Abraham Avi Loeb dell'Università di Harvard (Stati Uniti) ha pubblicato un nuovo articolo nel quale evidenzia ... Da fanpage.it

