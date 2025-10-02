Il 3 Ottobre si prevede una giornata di proteste e scioperi in Italia. Anche se il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini minaccia di precettare lo sciopero generale, questo atto sarebbe valido esclusivamente per i mezzi di trasporto e non per gli altri settori. Diversi i luoghi che vedranno situazioni di caos: piazze, cortei, trasporti e traffico. A Milano saranno a rischio i treni Trenord e Trenitalia e per il momento Atm non ha pubblicato alcuna nota. 3 Ottobre, i motivi dello sciopero. Si Cobas aveva spiegato in una breve nota che protestavano “in continuità con lo sciopero generale del 22 settembre e con i quattro scioperi precedenti”; per il “sostegno della resistenza palestinese e per la fine del genocidio a Gaza”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - 3 Ottobre, sciopero generale in Italia per Gaza