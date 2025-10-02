3 Ottobre sciopero generale in Italia per Gaza

Gbt-magazine.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 Ottobre si prevede una giornata di proteste e scioperi in Italia. Anche se il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini minaccia di precettare lo sciopero generale, questo atto sarebbe valido esclusivamente per i mezzi di trasporto e non per gli altri settori. Diversi i luoghi che vedranno situazioni di caos: piazze, cortei, trasporti e traffico. A Milano saranno a rischio i treni Trenord e Trenitalia e per il momento Atm non ha pubblicato alcuna nota. 3 Ottobre, i motivi dello sciopero. Si Cobas aveva spiegato in una breve nota che protestavano “in continuità con lo sciopero generale del 22 settembre e con i quattro scioperi precedenti”; per il “sostegno della resistenza palestinese e per la fine del genocidio a Gaza”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

3 ottobre sciopero generale in italia per gaza

© Gbt-magazine.com - 3 Ottobre, sciopero generale in Italia per Gaza

In questa notizia si parla di: ottobre - sciopero

Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre

Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre

Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali

3 ottobre sciopero generaleSciopero generale 3 ottobre, il Garante dà ragione al governo: “Senza preavviso è illegittimo” - Illegittimo lo sciopero generale senza preavviso indetto dai sindacati, dopo gli abbordaggi delle imbarcazioni della Flotilla, compiuti da Israel, per ... Da fanpage.it

3 ottobre sciopero generaleSciopero generale 3 ottobre, chi si ferma e chi no: dai treni alle scuole, orari e settori a rischio. Il Garante: illegittimo sciopero generale senza preavviso - Il 3 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato Si- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 3 Ottobre Sciopero Generale