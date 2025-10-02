3 ottobre manifestazione Cgil | cortei e presidi a Napoli e in Campania

3 ottobre manifestazione cgil cortei e presidi a napoli e in campania

3 ottobre manifestazione cgilFlotilla, sciopero generale 3 ottobre: caos trasporti in Toscana. Cgil in piazza, manifestazioni in tutta la regione - Firenze, 2 ottobre 2025 – Allo sciopero generale del sindacato Si Cobas si aggiunge quello della Cgil, “ in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. Scrive lanazione.it

3 ottobre manifestazione cgilFlotilla, Cgil e sindacati paralizzano l'Italia con uno sciopero politico. Salvini al contrattacco: “Danni a milioni di italiani” - Cortei, occupazioni e uno sciopero generale proclamato per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025 da parte dei sindacati Cgil, Fiom, Usb, Cub e ... Segnala iltempo.it

