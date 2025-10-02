28enne tenta di entrare in casa della madre a Bologna arrestato | perché non poteva avvicinarsi alla donna

Un 28enne è stato arrestato a Bologna per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre. Decisivo l’intervento dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 28enne tenta di entrare in casa della madre a Bologna, arrestato: perché non poteva avvicinarsi alla donna

In questa notizia si parla di: 28enne - tenta

Ubriaco alla guida tenta la fuga: 28enne fermato dai carabinieri ad Albese con Cassano. A bordo anche droga

Su uno scooter rubato tenta la fuga e aggredisce i poliziotti: arrestato 28enne

Pulsano, viola domiciliari e tenta la fuga. Arrestato 28enne

Ferito a coltellate a Caltagirone: 28enne fermato dalla Polizia per tentato omicidio - facebook.com Vai su Facebook

28enne tenta di entrare in casa della madre a Bologna, arrestato: perché non poteva avvicinarsi alla donna - Un 28enne è stato arrestato a Bologna per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre. Lo riporta virgilio.it

Tenta di entrare in casa della ex e aggredisce i carabinieri - I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Casale Monferrato (Alessandria) hanno arrestato un uomo di 42 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e atti persecutori. Da msn.com