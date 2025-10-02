2 ottobre Madonna del Rosario di Cracovia | salva dalla grave minaccia militare
Molti secoli fa la Madonna del Rosario di Cracovia salvò la Polonia da una pericolosa minaccia rovesciando le sorti di una battaglia che appariva ormai segnata. All’interno della Basilica domenicana della Santa Trinità di Cracovia si trova la Kaplica Ró?a?cowa (cappella del Rosario). Si tratta di una grande cappella dedicata alla Madre di Dio del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
