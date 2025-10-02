Firenze, 2 ottobre 2025 - Nonni toscani in festa. Ogni anno, il 2 ottobre, in Italia si celebra la Festa dei Nonni, una ricorrenza che nel corso del tempo ha acquisito un’importanza crescente, diventando non solo un’occasione di affetto e riconoscimento, ma anche un momento di riflessione sul ruolo cruciale che i nonni rivestono nel tessuto sociale e familiare del nostro Paese. Ma perché si festeggia proprio in questa data? La scelta non è casuale: il 2 ottobre è anche il giorno dedicato ai Santi Angeli Custodi, una metafora perfetta per rappresentare i nonni, spesso veri e propri “angeli custodi” delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 2 ottobre, l’abbraccio della Toscana ai suoi nonni