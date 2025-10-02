2 ottobre l’abbraccio della Toscana ai suoi nonni
Firenze, 2 ottobre 2025 - Nonni toscani in festa. Ogni anno, il 2 ottobre, in Italia si celebra la Festa dei Nonni, una ricorrenza che nel corso del tempo ha acquisito un’importanza crescente, diventando non solo un’occasione di affetto e riconoscimento, ma anche un momento di riflessione sul ruolo cruciale che i nonni rivestono nel tessuto sociale e familiare del nostro Paese. Ma perché si festeggia proprio in questa data? La scelta non è casuale: il 2 ottobre è anche il giorno dedicato ai Santi Angeli Custodi, una metafora perfetta per rappresentare i nonni, spesso veri e propri “angeli custodi” delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ottobre - abbraccio
Incantevole e rilassante mercoledì pomeriggio per Te, mia meravigliosa amica Lella e Tutti. Gioioso ottobre. Ti abbraccio forte forte @bralella09 - X Vai su X
Mercoledì 1 ottobre, A.D. 2025, mattina Un abbraccio in due sorrisi Questo rende lieti i visi Aspettando che il tramonto Faccia un altro giro al mondo Che in buona compagnia Il tempo allegro vola via Buona giornata senza fretta Con Fabrizio e Antonietta [Ant - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale del 3 ottobre: treni a rischio in Toscana, autobus regolari - Lo stop nei settori pubblico e privato è stato proclamato dal sindacato Si Cobas “per fermare il genocidio a Gaza e in Cisgiordania” ... Secondo lanazione.it