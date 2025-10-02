2 ottobre | Giornata Internazionale dell’Educatore Professionale

Il 2 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell'Educatore Professionale, istituita nel 2009 dall'AIEJI (Associazione Internazionale degli Educatori Professionali), con l'obiettivo di valorizzare una figura centrale ma spesso poco conosciuta nel panorama sociale, socio-sanitario ed educativo. Lo slogan scelto – 'L'Educatore Professionale cambia le vite' – racchiude l'essenza di un mestiere che agisce spesso lontano dai riflettori, ma ha un impatto profondo sulla quotidianità di persone e comunità Chi è l'Educatore Professionale?. Spesso, nel linguaggio comune, il termine educatore viene confuso con insegnanti, allenatori, genitori o figure spirituali.

L’eredità di Gandhi nella Giornata Internazionale della Nonviolenza: cosa ci insegna il Mahatma oggi (in tempi di guerra) - Il 2 ottobre 1869 nasceva Gandhi e con lui la filosofia dell’azione nonviolenta, che ha cambiato il mondo e oggi risuona più forte che mai. Scrive msn.com

La voce di chi guarda al futuro: 2 Ottobre Giornata Internazionale della Nonviolenza - In occasione della nascita del Mahatma Gandhi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2 ottobre come Giornata Internazionale della ... pressenza.com scrive