2 ottobre festa dei nonni | 5 consigli libri da regalare e leggere insieme per trascorrere momenti indimenticabili

I nonni sono patrimonio dell’umanità, benché questo riconoscimento non sia ufficiale, rivestono in pieno un prezioso patrimonio. I nonni sono quelle persone che svolgono all’interno delle famiglie un ruolo fondamentale di supporto, dedicando il loro tempo nella gestione pratica dei nipoti, aiutando i genitori in quanto impegnati a causa del lavoro. I nonni hanno un dono speciale: formano intellettualmente ed emotivamente l’identità dei nipoti, riversano oltre che un amore incondizionato, che non si può materializzare e né spiegare, contribuendo a far crescere il loro sapere, con il loro insegnamento frutto del loro vissuto e delle loro tradizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

