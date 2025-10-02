2 ottobre festa dei nonni | 5 consigli libri da regalare e leggere insieme per trascorrere momenti indimenticabili
I nonni sono patrimonio dell’umanità, benché questo riconoscimento non sia ufficiale, rivestono in pieno un prezioso patrimonio. I nonni sono quelle persone che svolgono all’interno delle famiglie un ruolo fondamentale di supporto, dedicando il loro tempo nella gestione pratica dei nipoti, aiutando i genitori in quanto impegnati a causa del lavoro. I nonni hanno un dono speciale: formano intellettualmente ed emotivamente l’identità dei nipoti, riversano oltre che un amore incondizionato, che non si può materializzare e né spiegare, contribuendo a far crescere il loro sapere, con il loro insegnamento frutto del loro vissuto e delle loro tradizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Buona festa dei nonni, oggi 2 ottobre: video, immagini e gif di auguri
Tutte le forme della narrazione alla XX edizione della Festa del Racconto in ottobre
San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti
