2 ottobre | Festa dei Nonni 2025 Storia dati e il ruolo cruciale nella famiglia italiana

Il 2 ottobre l’Italia celebra la Festa dei Nonni, ricorrenza creata nel 2005 e dedicata a riconoscere l’ importanza dei nonni nelle famiglie e nella società. Non è una festa solo affettiva: dietro c’è la fotografia del tempo e della società attuale, in cui i nonni, in moltissimi casi, nelle famiglie rappresentano una risorsa concreta, economica, sociale ed emotiva. L’origine della festa: dagli Stati Uniti all’Italia. Il Grandparents' Day fu celebrato per la prima volta in Polonia nel 1965. La prima celebrazione ufficiale del National Grandparents Day negli Stati Uniti risale al 1978, quando il presidente Jimmy Carter firmò la proclamazione che istituiva la ricorrenza nella prima domenica di settembre dopo il Labor Day. 🔗 Leggi su Quotidiano.net