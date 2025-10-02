2 anni e mezzo dopo l’ultima volta torna in Nazionale: Gattuso lo ha premiato Presa la maglia numero 4"> Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio ha scelto di premiare il giocatore di farlo tornare in azzurro. Dopo due anni e mezzo di assenza, il ritorno in Nazionale è finalmente realtà. Il protagonista di questa storia è pronto a essere convocato dal commissario tecnico Rino Gattuso, che ha deciso di premiarne la crescita e la continuità mostrata negli ultimi mesi con il club. Una scelta che profuma di fiducia e di seconda opportunità. Il calciatore vestirà la maglia numero 4. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - 2 anni e mezzo dopo l’ultima volta torna in Nazionale: Gattuso lo ha premiato | Presa la maglia numero 4