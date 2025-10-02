19 navi intercettate 23 in rotta | la Flotilla a tutta velocità verso Gaza a sole 46 miglia di distanza

La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Oltre 200 gli attivisti fermati, gli italiani, comunica il ministro Tajani, saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. “Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi”, scrive su X il ministero degli Esteri israeliano Saar postando il video del fermo dell’attivista svedese. “ Circa 20 imbarcazioni della Flotilla continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana “, rende noto la flottiglia (qui la diretta video dalla Flotilla), specificando che sono state 13 le barche intercettate e fermate da Israele. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

