Una luce fioca squarciava l’oscurità delle 2:00 di notte. Il rumore secco e violento dell’impatto ha interrotto il silenzio profondo, un suono agghiacciante che non lasciava presagire nulla di buono. Per un istante, tutto si è fermato: la bicicletta, la cui sagoma era appena distinguibile nella penombra, giaceva rovesciata sull’asfalto. A pochi metri di distanza, l’auto, una sagoma scura e possente, portava i segni inequivocabili di una collisione drammatica. Un ragazzo, un’esistenza interrotta nel pieno della sua giovinezza, giaceva a terra, ferito gravemente. È in quel preciso, fatale momento, in quella frazione di secondo che ha mescolato metallo contorto e carne fragile, che il destino ha compiuto il suo atto più crudele, trasformando una notte come tante in una tragedia che non si dimentica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - 17enne in bici travolto da un’auto, schianto mortale. È tragedia in Italia