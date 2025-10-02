Vi piacerebbe vivere in una città in cui tutto è a portata di mano, o meglio a un massimo di 15 minuti di strada a piedi o in bicicletta? Se la vostra risposta è sì, sarete felici di scoprire che un progetto simile esiste e prende il nome di 15 Minute City. E la cosa più interessante è che progetti affini a questa idea si possono trovare in tutto il mondo, anche in Italia. Che cos’è la 15 Minute City. Si tratta di un’idea e di una progettualità che inerisce la pianificazione urbana: in base a esse, si deve immaginare e costruire un luogo a misura di essere umano, in cui i servizi essenziali (sanità, istruzione, lavoro) ma anche quelli accessori (hobby, sport e shopping) siano forniti in uno spazio che può essere raggiunto in 15 minuti al massimo a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici (possibilmente elettrici o ibridi). 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - 15 Minute City: cos’è la “Città a 15 minuti” e le ragioni di questo modlelo urbano