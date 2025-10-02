118 | in Piemonte un nuovo modello entro il 2026

Novaratoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verso un nuovo modello per il 118 piemontese. Al Grattacielo Piemonte l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e il direttore generale di Azienda Zero hanno incontrato, nei giorni scorsi, le rappresentanze sindacali regionali del comparto e della dirigenza sanitaria per l'esame e la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piemonte - nuovo

Un treno ogni 60 minuti fra Genova e Milano, il nuovo impegno di Liguria, Lombardia e Piemonte

Un treno ogni 60 minuti fra Genova e Milano, il nuovo impegno di Liguria, Lombardia e Piemonte

Il nuovo film di Luca Guadagnino si gira (anche) in Piemonte: si cercano comparse

118: in Piemonte un nuovo modello entro il 2026 - Al Grattacielo Piemonte l’assessore alla Sanità Federico Riboldi e il direttore generale di Azienda Zero hanno incontrato le Rappresentanze Sindacali ... Scrive atnews.it

Nuovo modello per il 118 piemontese: l'assessore Riboldi incontra i sindacati - Nel corso della riunione è stato definito un percorso di confronto per gestire la transizione del personale e delle risorse ... Lo riporta lavocediasti.it

Cerca Video su questo argomento: 118 Piemonte Nuovo Modello