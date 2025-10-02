100 ospedali per Gaza | anche l' Ordine degli psicologi aderisce al flash mob

L'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Regione Puglia invita le colleghe e i colleghi a partecipare a “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, la mobilitazione promossa dalle reti del personale sanitario #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, in programma oggi, 2 ottobre, alle 21. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

