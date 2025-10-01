Ztl Milano nuove regole nell' Area B e nell' Area C | divieti e cosa sapere

Sono scattate le nuove regole per la mobilità a Milano, in vigore da oggi 1 ottobre, che riguardano Area B e Area C del capoluogo lombardo. Modifiche alla zona a traffico limitato della città con l'obiettivo di diventare sempre più a misura di pedoni. Le nuove norme per l’accesso in Area B e Area C prevedono il divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro III. Rimandato invece al 1° ottobre 2026 il divieto di accesso e circolazione in Area B e Area C di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it